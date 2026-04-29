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Su Radio FirenzeViola ecco "Uno di Noi": in diretta con Viviano dalle 10!
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C'è un grande evento nel palinsesto di Radio Firenzeviola:ogni mercoledì dalle 10 alle 12 arriva "Uno di noi", la trasmissione con Emiliano Viviano che in collegamento video risponderà a tutte le domande dei tifosi e dei conduttori, per due ore tra aneddoti, retroscena e commento dell'attualità di casa viola. All'interno di "Chi si compra", una trasmissione speciale con un calciatore cresciuto a Firenze e con Firenze nel cuore. La trasmissione è in diretta anche sul canale YouTube FirenzeViola.it!
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1 Kean è un caso, ma la gestione degli ultimi giorni crea un danno a tutti. Con la giusta offerta partirà, sostituirlo però sarà molto complicato. Paratici e la società ci pensino bene
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Mario TeneraniCome in un film: una panchina per tre… Vanoli per restare rivendica i propri numeri. Grosso sorridente apre ai viola. Sarri ha dichiarato da tempo il suo amore. Sono allenatori che sognano Firenze
Alessandro Di NardoDagli inviatiFiorentina-Sassuolo è un inevitabile 0-0: salvezza più vicina e poco altro
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