Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 07:00

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Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 09:00 arriverà "C'è polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a "Chi si compra?" con Pietro Lazzerini e Fabio Ferri. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai. Dalle 16:00 "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Stefano Prizio con "Garrisca al vento". Alle 19:00 ecco "Nel nido della rondine", e poi alle 20:00 spazio a "L'altra metà della Viola" con Claudia Marrone. Concluderà la giornata "Extra Viola".

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