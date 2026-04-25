Radio FirenzeViola, riparte la diretta: live dalle 14, ecco le trasmissioni
FirenzeViola.it
Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 14:00 con Francesco Benvenuti che condurrà "Firenze in campo". Alle 16:00 inizierà il "Viola weekend", con Ludovico Mauro e Chiara Bevilacqua che vi terranno compagnia fino alle 18:00. Spazio poi a "Tutti in campo", con il "Benzivendolo" e Andrea Mori. Dalle 19:00 alle 20:00 sarà la volta di "100 anni di passione Viola", a cura di Massimo Cervelli. Dalle 20:00 alle 20:45 in onda "Made in viola", condotto da Andrea Giannattasio. Infine ecco "Extra Viola", la trasmissione sulla Fiorentina in collaborazione tra Radio FV e RTV38 che terminerà alle 21:30.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
Info RFV
FirenzeViolaFiorentina, conta tanto la partita col Sassuolo: per il presente per la salvezza, il futuro per il mercato, il gioco per non ripetere la tristezza di Leccedi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, conta tanto la partita col Sassuolo: per il presente per la salvezza, il futuro per il mercato, il gioco per non ripetere la tristezza di Lecce
Copertina
FirenzeViolaGosens out, scatta l'ora di Balbo: il venezuelano all'esame Sassuolo vuole prendersi la Fiorentina
Luca CalamaiCaso allenatore: Paratici vuole Grosso, altri dirigenti Vanoli e i tifosi Sarri. La scelta dell'allenatore una guerra di potere? Idea Dragusin. Fagioli deve restare
Lorenzo Di BenedettoIl tempo di pensare al futuro è già arrivato e la domanda da farsi è solo una: quali sono le ambizioni della proprietà? Giuseppe Commisso dica a Firenze quali sono le sue intenzioni. La scelta dell'allenatore sarà solo una conseguenza
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com