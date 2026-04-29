Riparte il palinsesto di Radio FirenzeViola: in diretta dalle 7!
Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 09:00 arriverà "C'è polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a "Uno di noi" con Pietro Lazzerini ed Emiliano Viviano. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, trasmissione in diretta anche sul nostro canale YouTube. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti con "Garrisca al vento". Alle 19 in studio Giulio Dini per una nuova puntata di Scanner, alle 20 c'è Alberto Di Chiara con Colpi d'Ala, poi alle 21 spazio a Extra Viola.
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