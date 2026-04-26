Radio FirenzeViola, riparte la diretta dalle 10: segui con noi Fiorentina-Sassuolo!

Radio FirenzeViola, riparte la diretta dalle 10: segui con noi Fiorentina-Sassuolo!FirenzeViola.it
Oggi alle 07:30Info RFV
di Redazione FV

Nuova domenica di dirette per Radio FirenzeViola, pronta a raccontarvi passo dopo passo Fiorentina-Sassuolo. Si comincia alle 10 con due ore di analisi pre partita in compagnia di Fabio Ferri e dei nostri inviati al Franchi, prima che siano Lorenzo Di Benedetto a Chiara Bevilacqua a entrare in studio per "Se fosse sempre domenica". Radiocronaca come sempre a cura di Andrea Giannattasio, con tanto di voci e notizie dal campo.

A seguire, dalle 16, ancora commenti con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti, durante "Domenica Viola". Per interagire con noi, scrivi al 348 75 13 933 o chiama allo 055 77 111 71. Clicca qua per seguire la diretta!