Radio FirenzeViola, riparte la diretta dalle 10: segui con noi Fiorentina-Sassuolo!
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Nuova domenica di dirette per Radio FirenzeViola, pronta a raccontarvi passo dopo passo Fiorentina-Sassuolo. Si comincia alle 10 con due ore di analisi pre partita in compagnia di Fabio Ferri e dei nostri inviati al Franchi, prima che siano Lorenzo Di Benedetto a Chiara Bevilacqua a entrare in studio per "Se fosse sempre domenica". Radiocronaca come sempre a cura di Andrea Giannattasio, con tanto di voci e notizie dal campo.
A seguire, dalle 16, ancora commenti con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti, durante "Domenica Viola". Per interagire con noi, scrivi al 348 75 13 933 o chiama allo 055 77 111 71. Clicca qua per seguire la diretta!
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