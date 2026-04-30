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Su Radio FirenzeViola ecco "L'altra metà della Viola": due ospiti in studio
Alle 20 su Radio FirenzeViola andrà in onda "L'altra metà della Viola", trasmissione che si occupa della Fiorentina Femminile condotta in studio da Claudia Marrone. Questa sera sarà presenti con lei due ospiti viola, Emma Lombardi e Maya Cherubini, due classe 2007 della Fiorentina pronte a raccontarsi e a raccontare il momento della squadra.
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