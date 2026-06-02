Ripartono le dirette di Radio FirenzeViola: ecco il palinsesto del 2 giugno
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Radio FirenzeViola non si ferma mai, neanche per la festa della Repubblica italiana. Per oggi, martedì 2 giugno palinsesto rivisto, ma saremo presenti: in diretta dalle 15 alle 20, con Pietro Lazzerini fino alle ore 17, poi Luca Calamai dalle 17 alle 19 e dalle 19 alle 20 il consueto appuntamento con Calciopiù on Air, il format di Radio FirenzeViola e Calciopiù sul calcio giovanile e dilettantistico toscano.
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