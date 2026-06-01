Radio FirenzeViola, riprende la diretta: live dalle 7, ecco il nostro palinsesto

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Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 09:00 arriverà "C'è polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a "Chi si compra?" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti. Dalle 12:00 alle 14:00 ci sarà invece "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Pietro Lazzerini. Dalle 16:00 un'ora dedicata interamente al mercato con Niccolò Ceccarini, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Chiara Bevilacqua e Sauro Fattori con "Garrisca al vento". Alle 19:00 ecco "Uno contro tutti", con Dimitri Conti e Tommaso Loreto, e poi alle 20:00 spazio a "In giro per il mondo" con Chiara Andrea Bevilacqua. Concluderà la giornata "Extra Viola".