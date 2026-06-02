Le dirette di Radio FirenzeViola proseguono anche il 2 giugno: ecco il palinsesto

Le dirette di Radio FirenzeViola proseguono anche il 2 giugno: ecco il palinsestoFirenzeViola.it
Oggi alle 09:00Info FV
di Redazione FV

Radio FirenzeViola non si ferma mai, neanche per la festa della Repubblica italiana. Per oggi, martedì 2 giugno palinsesto rivisto, ma saremo presenti: in diretta dalle 15 alle 20, con Pietro Lazzerini fino alle ore 17, poi Luca Calamai dalle 17 alle 19 e dalle 19 alle 20 l'ultima puntata di Calciopiù on Air, il format di Radio FirenzeViola e Calciopiù sul calcio giovanile e dilettantistico toscano.

Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171

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