Viareggio Cup, tutti i risultati della 2ª giornata: domani tocca alla Fiorentina
Si è giocata oggi la seconda parte di gare valide per la seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup. La Fiorentina Under-18, che è già scesa in campo ieri, ha staccato con 90' di anticipo il pass per gli ottavi di finale del Torneo e domani alle 14.30 affronterà nell'ultimo turno della prima fase i nigeriani dell'One Touch. Ecco intanto i risultati delle gare andate in scena oggi:
FASE A GIRONI
Girone 4
RAPPRESENTATIVA SERIE D-ACADEMY POTEY KEAHSON 4-0
Reti: 43′ pt. Pigato (R); 7′ st. Sorace (R), 30′ Sall (R), 37′ Penta (R).
(arbitro Cinotti di Empoli)
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)
Girone 5
SPEZIA-WESTCHESTER UNITED 1-1
Reti: 19′ st. Ghetti (S), 43′ Ince (W).
(arbitro Bonino di Chiavari)
La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 11)
SIENA-PISTOIESE 2-1
Reti: 30′ pt. Vannacci J. (P); 9′ st. Giardinelli (S), 20′ Pecchi (S).
(arbitro Ambrosini di Carrara)
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Girone 6
STELLA ROSSA-RIJEKA 1-2
Reti: 11′ pt. Samateh (R); 16′ st. Cvetic (S), 41′ Samateh (R).
(arbitro Corellino di Genova)
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
OJODU CITY-OLYMPIQUE THIESSOIS 0-1
Rete: 23′ pt. Mendy (Ol).
(arbitro Magrini di Pistoia)
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)
