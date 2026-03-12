Zazzaroni: "Difficile che Kean vada al Milan: hanno preso in giro Paratici"

Ospite di TMW nel corso di Maracanà, il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato, tra gli altri temi, anche del mercato in uscita della Fiorentina e in particolare di Kean: "Credo sia molto complicato che Kean vada al Milan. Ha una clausola di oltre 60 milioni e non credo ci sarà uno sconto, visto che Paratici è stato preso in giro dal Milan. Era il prescelto e poi non si è fatto nulla. Furlani? Credo che a breve uscirà di scena".