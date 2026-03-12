Fiorentina-Rakow, le formazioni ufficiali: c'è Piccoli in attacco. In difesa confermato Gosens, Ranieri capitano
Sono da poco arrivate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Rakow, andata degli ottavi di finale di Conference League che va in scena questa sera allo stadio Artemio Franchi alle ore 21. Ecco le scelte definitive di Paolo Vanoli e di Lukasz Tomczyk:
FIORENTINA (4-1-4-1): 53 Christensen; 29 Fortini, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 27 Ndour; 65 Parisi, 8 Mandragora, 80 Fabbian, 22 Fazzini; 91 Piccoli.
A disposizione: 43 De Gea, 50 Leonardelli, 60 Kouadio, 67 Sadotti, 2 Dodo, 62 Balbo, 44 Fagioli, 63 Bonanno, 10 Gudmundsson, 17 Harrison, 61 Braschi.
Allenatore: Vanoli.
RAKOW (3-4-3): 48 Zych; 7 Tudor, 25 Racovitan, 4 Svarnas; 19 Ameyaw, 6 Repka, 23 Struski, 8 Pienko; 10 Ivi Lopez, 18 Brunes, 9 Makuch.
A disposizione: 1 Trelowski, 31 Czeremski, 2 Mosor, 5 Bulat, 11 Amorim, 21 Napieraj, 24 Arsenic, 35 Ilenic, 44 Mircetic, 17 Rocha, 80 Diaby-Fadiga.
Allenatore: Tomczyk.
Stadio: Artemio Franchi di Firenze.
Arbitro: Kabakov (Bul).
Assistenti: Martin Margaritov-Martin Venev (Bul).
Quarto uomo: Radoslav Gidzhenov (Bul).
Var: Dragomir Draganov (Bul).
A.Var: Nikola Popov (Bul).
Tv-radio: ore 21 - SkySport/Radio FirenzeViola.
