Capparella: "Oggi sono meno contento, non mi è piaciuto l'atteggiamento"

Marco Capparella, allenatore della Fiorentina U18, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 dei suoi ragazzi nella sfida contro la Vis Pesaro. Queste le sue parole: "Oggi non sono contento come la prima partita perché non mi è piaciuto l'atteggiamento ma fa parte della crescita dei ragazzi. Anche loro lo hanno visto. Io voglio squadre serene e disinvolte".

Ancora sulla prestazione: "Io parlo sempre di crescita. Ci sono gli avversai che se anche fanno blocco basso devi avere pazienza. Ci è mancata la riaggressione, abbiamo passeggiato. Poi ovviamente la gara è buona, cerco di trovare il pelo nell'uovo. Contento di aver fatto giocare altri ragazzi e la prossima vedrete altri ancora Un gruppo di 28 giocatori va fatto ruotare sennò è umiliante per chi sta in panchina".

Come si prepara una sfida come quella contro i nigeriani che sono poco conosciuti: "Dipende da tante situazioni, ci abbiamo giocato l'anno scorso e ci siamo adattati perfettamente grazie al lavoro dietro di anni. La crescita è dei ragazzi, che è importante per i ragazzi che dovranno vedere tutti i particolari di una partita".

Sulle difficoltà di un torneo di due settimane da preparare: "Devi stare attento agli infortuni e non forzare un ragazzo a fare più gare ravvicinate anche perché abbiamo un finale di campionato importante da giocare".