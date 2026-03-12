Comuzzo: "Normale le aspettative su di me siano alte. Mi aspetto un finale di stagione in crescita"

vedi letture

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della gara di andata di Conference League che si giocherà al Franchi alle ore 21:00. Queste le sue parole: "Non possiamo sottovalutare la partita. Loro sono forti, non hanno mai perso in Conference. Dobbiamo entrare in campo con l'atteggiamento giusto. Dobbiamo cercare di non prendere gol".

Sulla gara con la Cremonese come distrazione: "Dobbiamo essere lucidi e restare concentrati, al campionato penseremo dai domani. Ora abbiamo la possibilità di giocare la Conference".

Come valuti la tua stagione?: "Era normale che le aspettative su di me si alzassero dopo la scorsa stagione. Sono convinto che con il lavoro si può migliorare, è normale che ci siano alti e bassi. Mi aspetto un finale in crescita, sia per me che per la Fiorentina."