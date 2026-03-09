Weekend da sogno per il settore giovanile viola: vincono quasi tutte le squadre

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha raccolto e pubblicato tutti i risultati del suo settore giovanile e della sua scuola calcio, in merito alle gare del weekend appena concluso. Una due giorni ricca di soddisfazioni, con praticamente la sola sconfitta della Primavera. Ecco i tabellini:

PRIMAVERA: Inter – Fiorentina 3 – 2

Marcatore: Puzzoli (2)

UNDER 18: Torneo "Viareggio Cup" - Fiorentina - Vis Pesaro 5 - 1

Marcatori: Martini (2), Mataran, autogol, Fattori

UNDER 17: Fiorentina – Lazio 3 – 2

Marcatori: Casamenti, Zemko, Nwagwu

UNDER 17 FEMMINILE: Lazio – Fiorentina 1 – 4

Marcatrici: Muka (3), Cicalini

UNDER 16: Fiorentina – Catanzaro 6 – 1

Marcatori: Santomauro (2), Barzagli, Bargellini (2), Gobbo

UNDER 15: Fiorentina – Catanzaro 1 – 0

Marcatore: Picardi

UNDER 15 FEMMINILE: Fiorentina – Maceratese 6 – 0

Marcatrici: Eccher, Frullini, Verdone, Lodi (3)

UNDER 14: Fiorentina – Virtus Entella 7 – 0

Marcatori: Bini (3), Canu (2), Di Salvo, Biagioli

UNDER 14 FEMMINILE: Carrarese – Fiorentina 5 – 2

Marcatrici: autogol, Tema

UNDER 12: Audace Galluzzo – Fiorentina 0 – 3 (Risultato FIGC)

UNDER 12 FEMMINILE: Fiorentina – Midland Global Sport 4 – 1 (Risultato FIGC)

UNDER 11: Torneo “Giuliano e Marcello” – Fiorentina – Bologna 3 – 1 ; Fiorentina – Club Olimpico Romano 2 – 2 ; Fiorentina – Grifone 1 – 0 ; Fiorentina – Ascoli 0 – 1 – Terzi Classificati

UNDER 10: Sales – Fiorentina 1 – 3 (Risultato FIGC)

UNDER 10: Fiorentina – Real Chianti 4 – 0 (Risultato FIGC)

UNDER 10 FEMMINILE: Vigor – Fiorentina 3 – 3 (Risultato FIGC)

UNDER 9: Cattolica Virtus – Fiorentina 1 – 1 (Risultato FIGC)

UNDER 9: Fiorentina – Firenze Ovest 4 – 0 (Risultato FIGC)

UNDER 8: Fiorentina – Scandicci 1 – 3 (Risultato FIGC)

UNDER 8: Laurenziana – Fiorentina 3 – 1 (Risultato FIGC)