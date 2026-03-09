Weekend da sogno per il settore giovanile viola: vincono quasi tutte le squadre
Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha raccolto e pubblicato tutti i risultati del suo settore giovanile e della sua scuola calcio, in merito alle gare del weekend appena concluso. Una due giorni ricca di soddisfazioni, con praticamente la sola sconfitta della Primavera. Ecco i tabellini:
PRIMAVERA: Inter – Fiorentina 3 – 2
Marcatore: Puzzoli (2)
UNDER 18: Torneo "Viareggio Cup" - Fiorentina - Vis Pesaro 5 - 1
Marcatori: Martini (2), Mataran, autogol, Fattori
UNDER 17: Fiorentina – Lazio 3 – 2
Marcatori: Casamenti, Zemko, Nwagwu
UNDER 17 FEMMINILE: Lazio – Fiorentina 1 – 4
Marcatrici: Muka (3), Cicalini
UNDER 16: Fiorentina – Catanzaro 6 – 1
Marcatori: Santomauro (2), Barzagli, Bargellini (2), Gobbo
UNDER 15: Fiorentina – Catanzaro 1 – 0
Marcatore: Picardi
UNDER 15 FEMMINILE: Fiorentina – Maceratese 6 – 0
Marcatrici: Eccher, Frullini, Verdone, Lodi (3)
UNDER 14: Fiorentina – Virtus Entella 7 – 0
Marcatori: Bini (3), Canu (2), Di Salvo, Biagioli
UNDER 14 FEMMINILE: Carrarese – Fiorentina 5 – 2
Marcatrici: autogol, Tema
UNDER 12: Audace Galluzzo – Fiorentina 0 – 3 (Risultato FIGC)
UNDER 12 FEMMINILE: Fiorentina – Midland Global Sport 4 – 1 (Risultato FIGC)
UNDER 11: Torneo “Giuliano e Marcello” – Fiorentina – Bologna 3 – 1 ; Fiorentina – Club Olimpico Romano 2 – 2 ; Fiorentina – Grifone 1 – 0 ; Fiorentina – Ascoli 0 – 1 – Terzi Classificati
UNDER 10: Sales – Fiorentina 1 – 3 (Risultato FIGC)
UNDER 10: Fiorentina – Real Chianti 4 – 0 (Risultato FIGC)
UNDER 10 FEMMINILE: Vigor – Fiorentina 3 – 3 (Risultato FIGC)
UNDER 9: Cattolica Virtus – Fiorentina 1 – 1 (Risultato FIGC)
UNDER 9: Fiorentina – Firenze Ovest 4 – 0 (Risultato FIGC)
UNDER 8: Fiorentina – Scandicci 1 – 3 (Risultato FIGC)
UNDER 8: Laurenziana – Fiorentina 3 – 1 (Risultato FIGC)
