Big match senza allenatori: in Fiorentina-Roma U20 squalificati Galloppa e Guidi

Sarà un big match ricco di pathos ma senza i suoi principali interpreti, ovvero gli allenatori. Per la sfida di lunedì pomeriggio tra Fiorentina e Roma Primavera - rispettivamente terza e seconda del campionato - sia Daniele Galloppa che l'ex viola Federico Guidi (tornato quest'anno sulla panchina giallorossa) non saranno nella loro postazioni in quanto sono stati espulsi nell'ultimo turno. A ufficializzarlo è stata la nota del giudice sportivo emessa nelle ultime ore e che spiega come i due allenatori dovranno scontare un turno di squalifica a testa. Ecco il dispositivo:

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

- GALLOPPA Daniele (Fiorentina): doppia ammonizione.

- GUIDI Federico (Roma): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale.