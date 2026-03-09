Viareggio Cup, tutti i risultati della prima giornata: domani il resto delle gare
L'ufficio stampa del Torneo di Viareggio ha reso noti tutti i risultati relativi alla prima giornata della fase a gironi della Coppa Carnevale (le altre gare del primo turno si giocheranno domani). Ecco nel dettaglio quello che è avvenuto oggi.
FASE A GIRONI
LUNEDÌ 9 MARZO 2026
Girone 1
GENOA-MAVLON 1-1
Reti: 17′ st. Ogwu (M), 43′ st. Skraburski (G).
(arbitro Briganti di Carrara)
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)
VLLAZNIA-AS POLICE FOOTBALL 0-2
Reti: 20′ pt. Rivaldo, 10′ st. Aboubacar (A).
(arbitro Torrazza di Genova)
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
Girone 2
FIORENTINA-VIS PESARO 5-1
Reti: 35′ pt. Martini (F), 47′ Martini (F); 3′ st. Mataran (F), 11′ Ventoruzzo (V), 23′ Tato aut. (F), 47′ Fattori (V).
(arbitro Marini di Empoli)
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)
VIAREGGIO-ONE TOUCH 2-3
Reti: 40′ pt. Cortopassi (V); 27′ st. Obasi (O), 32′ Obasi (O), 35′ Cortopassi (V), 40′ Israel (O).
(arbitro Serpentoni di Pistoia)
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Girone 3
SASSUOLO-SIGNA 6-0
Reti: 15′ pt. Cornescu (Sa), 22′ Cornescu (Sa), 42′ Caricato (Sa); 3′ st. Cavani (Sa), 36′ Merzi (Sa), 43′ Roli (Sa).
(arbitro Sprovieri di Livorno)
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)
UYSS NEW YORK-LUCCHESE 1-1
Reti: 27′ pt. Ragghianti (L), 34′ Nitkin (U).
(arbitro Taverni di Pisa)
Strettoia (LU) / Campo sportivo “La Pruniccia” (ore 14.30)
