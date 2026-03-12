FirenzeViola Fiorentina-Rakow, le probabili formazioni: Piccoli pronto alla staffetta con Braschi, Parisi sulla destra

E’ di nuovo Conference League, piaccia o meno a chi deve affrontarla e soprattutto a chi deve seguirla. In uno stadio semideserto, dove non si dovrebbe andar oltre le 6000 presenze, la Fiorentina affronta per la prima volta gli ottavi di finale di questa competizione con la testa altrove, e non potrebbe essere altrimenti. L’impegno di lunedì a Cremona è troppo importante per non restare prioritario, e inevitabilmente anche per avviare un turnover pressoché forzato

Piccoli e la possibile staffetta con Braschi

D’altronde con un grosso punto interrogativo sulle condizioni di Moise Kean Vanoli dovrà dosare bene le energie della sua squadra, tenendo a mente chi mandare in campo nella gara di campionato e regolandosi di conseguenza. Così in assenza di certezze sul recupero del centravanti Piccoli potrebbe sì partire titolare ma per lasciar spazio a Braschi a partita in corso, in una Fiorentina ampiamente rivista con elementi giovani o che hanno trovato meno spazio di recente.

Parisi dentro, Harrison fuori

Intanto dalla conferenza stampa di ieri è emersa la titolarità di Parisi, destinato a lasciar comunque spazio a Balbo sulla sinistra dopo l’esordio in coppa Italia, mentre più avanti finirà Fazzini vista l’intenzione di tenere a riposo anche Gudmundsson. Con Ndour schierato al posto di Fagioli in cabina di regia, e con Fabbian e Mandragora a completare il centrocampo, largo a Ranieri e Comuzzo davanti a Christensen, mentre sulla destra della difesa si rivedrà dal primo minuto Fortini

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo, Ndour, Parisi, Mandragora, Fabbian, Fazzini, Piccoli

RAKOW (4-3-3): Zych, Mosór, Racovitan, Svarnas, Tudor, Repka, Struski, Ameyaw, Ivi Lopez, Brunes, Makuch