Dagli inviati

Il Rakow è arrivato al Franchi: ecco il pullman dei polacchi in viale Fanti

Oggi alle 19:29Primo Piano
di Redazione FV
fonte a cura di Niccolò Righi

Il Rakow è appena arrivato allo stadio Franchi. Come mostrano le immagini di Firenzeviola.it realizzate all'esterno dell'impianto fiorentino, la squadra polacca a bordo del suo pullman griffato ha appena varcato i cancelli di sicurezza prima entrare nella pancia dello stadio. La sfida di Conference è sempre più vicina...