Fiorentina-Rakow 0-0, iniziata la partita del Franchi!
7'- Destro su punizione di Ivi Lopez ampiamente largo alla sinistra di Christensen.
5'- Prova a spingere ancora il Rakow con un cross di Ameyaw allontanato di testa dalla difesa viola.
3'- Prima occasione del match per il Rakow, Parisi recupera su Brunes e per poco non beffa Christensen, bravo a deviare in angolo.
2'- Ottima uscita di Chistensen su un lancio lungo a cercare Makuch da parte del Rakow.
1'- Iniziata la sfida del Franchi!
È nuovamente tempo di Conference League per la Fiorentina, che questa sera al Franchi affronta nel match di andata di Conference League i polacchi del Rakow. Una sfida che arriva a pochi giorni da uno scontro salvezza in campionato, quello di lunedì in casa della Cremonese, che sarà di vitale importanza per il finale di stagione dei viola. Oggi però gli uomini di Vanoli dovranno concentrarsi sull’Europa con l’obiettivo di indirizzare già in questi 90 minuti la qualificazione ai quarti. Queste le formazioni ufficiali del match:
FIORENTINA (4-1-4-1): 53 Christensen; 29 Fortini, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 27 Ndour; 65 Parisi, 8 Mandragora, 80 Fabbian, 22 Fazzini; 91 Piccoli.
A disposizione: 43 De Gea, 50 Leonardelli, 60 Kouadio, 67 Sadotti, 2 Dodo, 62 Balbo, 44 Fagioli, 63 Bonanno, 10 Gudmundsson, 17 Harrison, 61 Braschi.
Allenatore: Vanoli.
RAKOW (3-4-3): 48 Zych; 7 Tudor, 25 Racovitan, 4 Svarnas; 19 Ameyaw, 6 Repka, 23 Struski, 8 Pienko; 10 Ivi Lopez, 18 Brunes, 9 Makuch.
A disposizione: 1 Trelowski, 31 Czeremski, 2 Mosor, 5 Bulat, 11 Amorim, 21 Napieraj, 24 Arsenic, 35 Ilenic, 44 Mircetic, 17 Rocha, 80 Diaby-Fadiga.
Allenatore: Tomczyk.
Stadio: Artemio Franchi di Firenze.
Arbitro: Kabakov (Bul).
Assistenti: Martin Margaritov-Martin Venev (Bul).
Quarto uomo: Radoslav Gidzhenov (Bul).
Var: Dragomir Draganov (Bul).
A.Var: Nikola Popov (Bul).
