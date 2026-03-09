Al via la Viareggio Cup della Fiorentina: le formazioni della sfida alla Vis Pesaro
FirenzeViola.it
La Fiorentina è pronta per iniziare il proprio percorso nella Viareggio Cup con i ragazzi dell'U18. Alle 15 al Viola Park, i ragazzi di mister Capparella affronteranno la Vis Pesaro, squadra che ha sostituito in corsa i nigeriani dei Rangers Enugu per complicazioni nate in seguito alla guerra in Iran, per il primo match del Gruppo A e queste sono le formazioni ufficiali del match:
Fiorentina U18 (4-3-1-2): Dolfi; Colacuri, Melani, Boskovic, Perrotti; Martini, Guidorizzi, Mataran; Beldenti; Kone, Croci. All. Capparella
Vis Pesaro U18: Tato, Carnaroli, Catandella, Tasini, Ventoruzzo, Fraternale, Magi, Panzieri, Rizza, Salati, Tosi, Nugnes. All. Mariani
Pubblicità
Giovanili
Sarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensendi Mario Tenerani
Le più lette
1 Sarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensen
Copertina
Il preparatore Fiorini: "La Conference potrebbe aver scombussolato i piani della Fiorentina. Vi spiego le condizioni di Gudmundsson"
Redazione FVFirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
Tommaso LoretoGud se ci sei batti un colpo, ma vale per tutti gli altri. Occhio al risultato del Via del Mare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com