Al via la Viareggio Cup della Fiorentina: le formazioni della sfida alla Vis Pesaro

Al via la Viareggio Cup della Fiorentina: le formazioni della sfida alla Vis PesaroFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 14:28Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina è pronta per iniziare il proprio percorso nella Viareggio Cup con i ragazzi dell'U18. Alle 15 al Viola Park, i ragazzi di mister Capparella affronteranno la Vis Pesaro, squadra che ha sostituito in corsa i nigeriani dei Rangers Enugu per complicazioni nate in seguito alla guerra in Iran, per il primo match del Gruppo A e queste sono le formazioni ufficiali del match: 

Fiorentina U18 (4-3-1-2): Dolfi; Colacuri, Melani, Boskovic, Perrotti; Martini, Guidorizzi, Mataran; Beldenti; Kone, Croci. All. Capparella

Vis Pesaro U18: Tato, Carnaroli, Catandella, Tasini, Ventoruzzo, Fraternale, Magi, Panzieri, Rizza, Salati, Tosi, Nugnes. All. Mariani 