La Fiorentina Under 18 contro il Viareggio: le formazioni ufficiali

La Fiorentina Under 18 contro il Viareggio: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 11:44Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina Under 18 scende in campo per la seconda partita del girone della Viareggio Cup al Viola Park. Dopo l'esordio vincente con 5 gol contro la Vis Pesaro, i ragazzi di Capparella cercano un'altra vittoria che garantirebbe già l'accesso alla fase ad eliminazione diretta del torneo. Calcio d'inizio ore 12.30. Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Dolfi; Colaciuri, Giusto, Boskovic, Fattori; Cianciulli (C), Morazzini, Mataran; Pietropaolo, Angeloni, Clarizia. Allenatore: Capparella.
VIAREGGIO: Vignali; Bertilotti, Lippi, Giannotti, Zappelli, Vannuccini, Barsotti, Pardini, Cortopassi, Montemagni, Micheli. Allenatore: Troiso.