FirenzeViola Femminile, Bonfantini verso la permanenza in viola: gli ultimi aggiornamenti

vedi letture

Più o meno un mese fa, in pieno calciomercato, vi avevamo dato la notizia di un interessamento da parte di alcuni club americani sull’attaccante viola Agnese Bonfantini. Lo scorso 26 giugno la calciatrice era stata riscattata dal club gigliato diventando a tutti gli effetti di proprietà viola dalla Juventus, firmando un contratto fino al 30 giugno 2027. L’interesse si è fatto poi più concreto con la trattativa che sembrava ben impostata e avviata. Le voci parlavano del Kansas City pronta a sborsare una cifra notevole nei confronti della calciatrice viola proponendole lo stesso percorso intrapreso da Sofia Cantore prima, e da Lucia Guglielmo e Cristiana Girelli più recentemente.

A seguito di indiscrezioni intercettate da Firenzeviola, pare che la pista oltreoceano per Bonfantini si sia vertiginosamente raffreddata. Sempre secondo quando abbiamo saputo da più fonti, la ragazza non era particolarmente convinta della destinazione statunitense ed è anche mancata l’intesa tra le due società. Il calciomercato negli Stati Uniti chiuderà il prossimo 26 marzo. I tempi tecnici per un’eventuale ritorno di fiamma si fanno sempre più stretti ragion per cui tutti gli indizi portano ad una permanenza della ragazza in riva all’Arno.

Agnese Bonfantini sta disputando una stagione non all’altezza delle sue aspettative. Il tecnico Pablo Pinones-Arce non la considera una titolare e quelle poche volte che ha deciso di schierarla, anche a gara in corso, fuori ruolo. Inoltre la stessa calciatrice mentalmente ha dimostrato di non essere concentrata al 100%, forse distratta proprio delle voci di mercato. L’eventuale interruzione della trattativa potrebbe consentirle di disputare in crescendo un finale di stagione fin qui deludente – non è ancora andata a segno nemmeno una volta in quest’annata. L’occasione potrebbe esserci domenica prossima al Tre Fontane dove ritroverà le ex compagne della Roma. La Fiorentina è chiamata ad un’impresa per provare a salvare una stagione che è sempre più vicina al fallimento in termini di risultati sportivi vista la sconfitta nella semifinale d'andata di Coppa Italia Femminile.