Viareggio Cup, Fiorentina avanti 1-0 a fine primo tempo contro la Vis Pesaro
Oggi alle 13:35
di Redazione FV

La Fiorentina Under 18, in campo per la seconda partita del girone della Viareggio Cup al Viola Park. Dopo l'esordio vincente con 5 gol contro la Vis Pesaro, i ragazzi di Capparella sono in vantaggio per 1-0 grazie al gol arrivato all'11 minuto con il gol di Mataran, bravo a realizzare su cross di Pietropaolo. Da segnalare anche che nel corso del primo tempo i viola, al 28', hanno colpito una traversa con Colaciuri