Viareggio Cup, ecco i gironi della Fiorentina maschile e femminile

Dal 9 al 23 marzo è in programma la settantaseiesima edizione della Viareggio Cup, lo storico torneo dedicato alle squadre giovanili e a cui parteciperà, come al solito, anche la Fiorentina. Che è stata sorteggiata nel girone 2 assieme ai padroni di casa del Viareggio e alle due squadre nigeriane, Rangers Enugu e One Touch. Parallelamente è prevista anche la settima edizione della Viareggio Women’s Cup che è organizzata in due gironi: la Fiorentina Femminile farà parte del primo, con Juventus e Livorno.

Di seguito il prospetto completo del torneo maschile e femminile pubblicato sul profilo Instagram della Viareggio Cup: