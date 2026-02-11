Coppa Italia Primavera, Sassuolo-Fiorentina 0-0 dopo 45': Braschi si vede parere un rigore

Coppa Italia Primavera, Sassuolo-Fiorentina 0-0 dopo 45': Braschi si vede parere un rigoreFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:00Giovanili
di Redazione FV

0-0 dopo 45' minuti tra Sassuolo e Fiorentina, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Buon primo tempo da parte dei ragazzi di mister Galloppa che si rendono pericolosi con almeno due occasioni capitate entrambe sui piedi di Braschi, la prima su azione, la seconda su rigore. Ottima risposta, in entrambi i casi, di un grandissimo Guri; portiere avversario autore di un'ottima prestazione e che è riuscito, per ora, a mantenere la partita sul risultato di 0-0.