Dagli inviati Il Sassuolo Primavera fa fuori i viola. Bigica: "Ci hanno fatto soffrire, ma sono felice"

vedi letture

"È la prima vola che il Sassuolo raggiunge una semifinale di Coppa Italia Primavera. Sono molto felice per il traguardo raggiunto, spero che questa vittoria sofferta da squadra dia più consapevolezza ai miei ragazzi, che se sono concentrati possono uscire dalla situazione in cui ci siamo messi. Le prestazioni ci sono state, ma spesso a livello di concentrazione abbiamo pagato degli errori". Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo Primavera, dopo il successo contro la Fiorentina in terra emiliana - che ha estromesso i viola dalla Coppa Italia di categoria - ha analizzato così la prestazione dei suoi ragazzi, parlando ai media presenti (tra cui noi di FirenzeViola).

Perché ha utilizzato il termine indemoniato?

"Io vivo le partite così. Loro hanno spinto molto e non volevo che ci fosse nella squadra un calo di tensione. Cerco di giocare con loro in questi casi, credo che in questa categoria questo serva per migliorare".

È parsa una partita fotocopia a quella del campionato, che ne pensa?

"Secondo me rispetto alla gara di campionato la Fiorentina è stata più aggressiva nel pressing, mentre in campionato è stata più attendista. Devo dire che in campionato abbiamo avuto più occasioni da gol, loro hanno avuto l'occasione più grande della partita con il rigore. Noi abbiamo avuto due occasioni nel primo tempo. La Fiorentina è stata brava ha neutralizzare il nostro pressing, nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio e siamo stati più coraggiosi e poi c'è stato questo gol che è stato difeso bene dalla squadra".

Quali sono i meriti del Sassuolo e i demeriti della Fiorentina?

"Secondo me è stata una partita bella e equilibrata. La Fiorentina ha grande qualità. La nostra autostima e la fiducia ci hanno permesso di limitarli, non ho visto grandi parate del nostro portiere. Avevamo bisogno di questo risultato dopo l'ottima partita di Parma. Questo vuol dire che qualcosa i ragazzi la stanno assorbendo. Hanno capito che per uscire da questa situazione serve la squadra".

Conclude: "Quando giochi contro queste squadre forti devi essere coraggioso, non puoi aspettare. L'avevo preparata così, più spregiudicato, ma la partita di sacrificio l'abbiamo fatta lo stesso. Una squadra può anche costringerti a stare lì a soffrire e la Fiorentina l'ha fatto, ma siamo stati bravi".