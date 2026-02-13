Fiorentina, attenzione ai diffidati: quattro titolari a rischio contro il Como

La Fiorentina contro il Como domani alle ore 15 non dovrà fare attenzione solo agli uomini di Cesc Fabregas e alla loro qualità di gioco, ma dovrà stare anche attenta alla situazione disciplinare di alcuni suoi giocatori. Sono quattro infatti i calciatori viola, tra l'altro praticamente tutti titolari inamovibili, ad essere in diffida e a rischio dunque squalifica, in caso di ulteriore giallo, in vista della delicatissima partita contro il Pisa in programma per lunedì 23 febbraio. I giocatori in questione sono Dodo, Mandragora, Fagioli e Parisi.