La Fiorentina Primavera comanda il campionato. Ma perde Ademi e Kospo

Nella giornata di ieri si è ripresa la testa della classifica la Fiorentina Primavera, che ha abbattuto il Napoli con un perentorio 3-0. Dopo la beffa col Torino (gol del pari incassato al 92’) che era costata ai ragazzi di Galloppa il 1° posto, gli Under 20 viola si sono rifatti con gli azzurri. Al 54’ si sono portati in vantaggio grazie al 13° gol di Braschi, rapido a mettere in rete una respinta di Ferrante. Da allora la Fiorentina si è scatenata e tra il 90’ e il 95’ ha trovato due gol col neo entrato Conti.

In compenso, aggiunge La Nazione, si segnalano due note negative: come già raccontato, il neoarrivato Ademi si è infortunato nei giorni scorsi e rimarrà ai box per un mese, mentre Kospo è andato ko dopo 13’ per un problema alla caviglia: si teme un lungo stop per il difensore ex Barcellona.