La Primavera si gioca l'accesso alle semifinali di Coppa Italia: sfida alle 14 col Sassuolo

Quella di oggi sarà una giornata decisiva per la Fiorentina Primavera: alle ore 14 infatti in campo i ragazzi di Galloppa per i quarti di finale di Coppa Italia, gara secca sul campo del Sassuolo, che la Nazione presenta spiegando che non c'è momento migliore per i viola, primi in classifica in campionato e reduci dal netto 3-0 rifilato al Napoli, per giocarsi l'accesso alla finale. Nei quarti di finale del torneo nazionale la Fiorentina — già capace di eliminare il Napoli negli ottavi a gennaio — va a caccia di un’altra tappa verso un obiettivo prestigioso: tornare in finale di una competizione che l’Under-20 viola ha vinto due anni fa e dominato con cinque successi nelle ultime sette edizioni. In caso di passaggio del turno, a marzo al Viola Park i viola affronterebbero la vincente di Verona-Atalanta, ancora in gara secca.

La gara non sarà trasmessa in Tv ma sarà visibile in streaming sul canale YouTube del Sassuolo. Tutti gli aggiornamenti qui su FirenzeViola.it e su Radio FirenzeViola!