Doppio derby giovanile tra Fiorentina ed Empoli: vittoria per l'U14, pari per l'U13

Nel confronto di campionato tra Fiorentina ed Empoli, valido per la quindicesima giornata delle categorie Under 14 e Under 13, i viola oggi hanno ottenuto una vittoria e un pareggio contro gli azzurri. Nel match dei più grandi, la squadra di casa si è imposta 2‑1 grazie alle reti di Piu e Canu. Questo successo ha permesso alla Fiorentina di consolidare la sua leadership in classifica con 45 punti, mantenendo un vantaggio di 11 lunghezze su Genoa ed Empoli (che hanno però una partita in meno).

In Under-13 la partita è invece terminata in pareggio, col risultato di 1‑1. I viola sono andati in vantaggio con Venturi, ma non riescono a mantenere il risultato pieno. In classifica lo Spezia guida con 38 punti, seguito da Empoli e Fiorentina, entrambe con una gara ancora da recuperare.