Rimonta a metà per l'Under-18: la squadra di Capparella va ko 3-2 con l'Inter
Nella 22ª giornata del campionato Under 18, l’Inter si impone 3-2 contro la Fiorentina nel match giocato al Konami Youth Development Centre di Milano. I nerazzurri partono forte e chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di D’Agostino, Fasana e Konteh che mettono subito la gara in discesa per i padroni di casa.
Nella ripresa la Fiorentina prova a reagire: Pirrò accorcia le distanze e poco dopo Colaciuri firma il secondo gol viola, ma i gigliati non riescono a completare la rimonta, subendo così la sconfitta e restando a 29 punti in classifica, ormai lontani dalla zona playoff.
Giovanili
