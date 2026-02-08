L'Under-16 è inarrestabile: i baby viola hanno travolto l'Avellino per 8-0
Nella 17ª giornata del campionato Under 16, la Fiorentina di mister Enrico Cristiani si impone con un netto 8-0 contro l’Avellino giocando al Viola Park. I viola partono forte con una doppietta di Pera Garrido che indirizza subito l’incontro, poi prima dell’intervallo Gobbo firma il tris. Nella ripresa la squadra continua a dominare: vanno a segno Sharka, Bernamonte, Bargellini, Barzagli e Castagnoli, arrotondando il punteggio. Con questo successo la Fiorentina mantiene il primato in classifica restando imbattuta con 42 punti.
