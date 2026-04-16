Grosso risponde all'interesse della Fiorentina: "Focalizzato solo sul presente"
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Intervenuto oggi in conferenza stampa per parlare della sfida di domani contro il Como, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato anche del suo futuro, alle luce delle tante voci che lo vogliono accostato alla Fiorentina: "I miei pensieri sono rivolti al presente che è tanto occupato e sono molto focalizzato su quello che sto facendo, sono focalizzato sul far crescere i ragazzi, cercando di far crescere tutti in tutti i sensi, provando a fare gara piena anche in questo finale perché le gare sono sempre molto complicate".
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