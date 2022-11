UNDER 17, Tra Fiorentina e Napoli è 2-2. Viola secondi

Questa mattina a Firenze è andato in scena il match tra Fiorentina e Napoli del campionato Under 17. La gara è terminata 2-2, con le reti viola firmate da Rubino e Caprini. La squadra allenata da mister Galloppa si trova quindi in seconda posizione a quota 20 punti, ma attende di sapere i verdetti di tutte le restanti gare ancora da giocare.