Un altro giovane a "farsi le ossa": Tarantino in prestito secco al Pontedera

La Fiorentina sta sistemando la situazione degli ex Primavera mandandoli in prestito (generalmente secco) nelle categorie inferiori per giocare e farsi le ossa in vista poi del rientro a Firenze. Sono già stati ufficializzati i prestiti di Harder al Padova, di Baroncelli al Gubbio, di Elia al Forlì e in queste ore è stato ufficializzato anche quello dell'attaccante Jacopo Tarantino al Pontedera. Ecco la nota:

"ACF Fiorentina comunica che Jacopo Tarantino, attaccante classe 2005 della Primavera viola, giocherà la prossima stagione in Serie C con la maglia del Pontedera. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito secco per l’intera annata 2025/26".