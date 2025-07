Fiorentina Primavera, oggi al via il ritiro estivo dei giovani viola: il programma

È ufficialmente iniziato questa mattina il ritiro estivo della Fiorentina Primavera, che da oggi, lunedì 7 luglio, inizierà la preparazione alla nuova stagione sportiva presso il Viola Park.

Fino al 19 luglio, i ragazzi di mister Galloppa svolgeranno doppie sedute di allenamento: una al mattino e una nel tardo pomeriggio. A partire da domenica 20 luglio, il programma proseguirà con una singola seduta giornaliera fino all’inizio del campionato.

La prima amichevole è in programma proprio il 20 luglio, quando la Primavera affronterà la Prima Squadra della Fiorentina al Viola Park alle ore 20:00. Un’occasione importante per misurarsi direttamente con i "grandi".

Nelle settimane successive sono previste diverse partite d'allenamento utili a dare ritmo e competitività alla preparazione:

Sabato 26 luglio, ore 18:00 – Fiorentina Primavera vs Bologna Primavera

Mercoledì 30 luglio, ore 18:00 – Fiorentina Primavera vs Scandicci

Sabato 2 agosto, ore 18:00 – Fiorentina Primavera vs Arezzo

Mercoledì 6 agosto, ore 18:00 – Fiorentina Primavera vs Montevarchi

Sabato 9 agosto, ore 18:00 – Fiorentina Primavera vs Grosseto

La prima giornata di campionato è fissata per domenica 17 agosto alle ore 19:00, quando i viola affronteranno il Torino Primavera allo stadio “Davide Astori” del Viola Park.