Ufficiale Primo colpo per la Fiorentina Under-15: arriva il baby portiere Minicucci

Primi colpi per la Fiorentina Under 15 della stagione 2025/2026. Dopo aver saggiato le sue qualità in due prestigiosi tornei internazionali, come il Caroli Hotels e l’Abano Terme, il club viola si è assicurato la firma del portiere Lorenzo Minicucci, in arrivo dal Terni Football Club. Questo il comunicato della società umbra:

Oggi il nostro giovane talento Lorenzo Minicucci, classe 2011, ha firmato il tesseramento che lo legherà alla ACF Fiorentina. Ad accompagnarlo in questo importante momento c’erano i suoi genitori, il patron Cardona e il direttore sportivo Miglietta. Presente anche Maurizio Niccolini, responsabile del settore giovanile della ACF Fiorentina. La società Rosso-Verde ringrazia Adalberto Grigioni, preparatore dei portieri, per il lavoro svolto con grande professionalità! Un grande in bocca al lupo a Lorenzo per questa nuova avventura in viola! L’estremo difensore aveva giocato le due manifestazioni (entrambe vinte) in prestito con la Fiorentina proprio come Tobia Perdoncin, difensore centrale viola in pectore, proveniente dal Cittadella.