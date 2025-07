Aspettando la prima squadra, tocca alla Primavera. Gli U20 di Galloppa iniziano il ritiro

Meno una settimana al ritiro della prima squadra, con la Fiorentina che si ritroverà agli ordini di Stefano Pioli lunedì prossimo, 14 luglio, al Viola Park per l'avvio della preparazione estiva. Ad anticipare i grandi invece tocca oggi alla Primavera, guidata ancora da Daniele Galloppa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la formazione Under 20 si è ritrovata stamani alle 11 al centro sportivo di Bagno a Ripoli per l'inizio della sua prestagione. Il 20 luglio ci sarà poi l'amichevole contro la prima squadra, mentre il campionato inizierà il 16 agosto contro il Torino in casa.