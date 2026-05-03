Under-16, Fiorentina-Pescara 2-0: rimonta a metà, viola eliminati dalle finali

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La Fiorentina Under-16 di Enrico Cristiani (nella foto) ha già salutato le finali scudetto. Nel ritorno degli ottavi di finale, al Viola Park, i toscani hanno vinto 2-0, ma in virtù del ko per 3-0 subito all’andata sono stati gli abruzzesi ad accedere ai quarti di finale. Dopo un primo tempo in equilibrio, la Fiorentina esce alla distanza e sblocca la partita al 71′ con Croci, che conquista e realizza un calcio di rigore.

Tutti in avanti per segnare gli altri due gol necessari per la qualificazione, i gigliati raddoppiano con Innocenti in pieno recupero, ma il terzo gol non arriva e al fischio finale sono i biancazzurri ad esultare. Per la Fiorentina, che entrava in tabellone da miglior seconda in graduatoria, arriva un’eliminazione prematura ma non clamorosa, perché in campionato contro il Pescara (in tabellone da migliore quinta) erano arrivati un pareggio (1-1) e una vittoria (2-1), dunque due partite tutt’altro che a senso unico.