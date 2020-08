Il Torino starebbe pensando a Tommaso Masi come rinforzo per la Primavera di Marcello Cottafava. Lo riporta ToroNews.net, che aggiunge come il classe 2002 piaccia ai granata che stanno provando a comprarlo: l'accordo si potrebbe trovare sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Da dieci anni in maglia viola, Masi è stato capitano nelle ultime stagioni.