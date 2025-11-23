Amoruso sulla Viola: "Ha messo in campo corsa e cuore: squadra concreta"

vedi letture

Intervenuto questa sera a Viola, trasmissione in onda su Rvt38 condotta da Tommaso Loreto, l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato la sfida di ieri tra i viola e la Juventus: "La classifica non va guardata adesso. Se oggi il campionato finisse, la Fiorentina sarebbe in B ma per fortuna non è così. La Fiorentina, se avesse fatto 6 punti tra Juve e Atalanta, non sarebbe ancora fuori dalla lotta salvezza.

Però è vero che sabato si è vista una squadra discreta, con cuore e corsa. La squadra era messa meglio in campo e i giocatori arrivavano prima su palloni che prima non riaggiungevano. Quando c'è un nuovo allenatore di solito c'è una scossa e vedendo la gara di ieri si intuiva molto che la squadra ha lavorato molto meglio in settimana".