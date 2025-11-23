Aglietti: "Viola, una luce in fondo al tunnel: adesso il gruppo sa soffrire"

Alfredo Aglietti, ex tecnico tra le altre di Verona, Ascoli e Brescia, ha commentato nel corso della trasmissione Viola - in onda tutte le domeniche su Rtv38 - la sfida andata in scena ieri tra Fiorentina e Juventus. Ecco le sue valutazioni in merito: "La Fiorentina deve ripartire da Kean, che ha fatto una bella prestazoine e ha fatto delle giocate importanti. Se non avesse preso la traversa, avrebbe fatto un eurogol. Il pari di ieri è stato diverso dagli altri: c'è stato uno spirito e una reazione diversa.

Prima andare sotto era quasi un dramma invece la Fiorentina dopo averla pareggiata ha dato l'impressione di poterla vincere ma nel finale ha saputo soffrire e va bene così. Adesso ci sono due trasferte importanti come Bergamo e Reggio Emilia ma i giocatori ieri erano soddisfatti di quanto fatto. Certo, non basta... però dall'1-1 di ieri si è vista una luce in fondo al tunnel".