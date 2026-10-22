Hernanes al Viola Park: "Questa struttura mi fa venire voglia di tornare a giocare"

Ospite dei canali ufficiali della Fiorentina nel corso di Viola Daily, l'ex centrocampista Hernanes ha raccontato le proprie impressioni dopo la visita al Viola Park, soffermandosi anche sui ricordi legati alla storia viola e sulla sfida di domenica contro l'Inter, squadra nella quale ha militato. «Guardando il Viola Park mi è venuta voglia di tornare a giocare. Nella mia carriera ho visto tante strutture, ma nessuna come questa», ha raccontato il brasiliano, attualmente talent per Dazn.

Hernanes ha poi ripercorso alcuni dei suoi ricordi legati alla Fiorentina, a partire da Gabriel Batistuta: «Sono cresciuto con i suoi gol. Quando giocavo nella Lazio ho sempre disputato grandi sfide contro i viola. Rui Costa e Borja Valero sono tra i calciatori che mi hanno fatto continuare ad amare il calcio. La Fiorentina è una società che investe molto nel calcio. Spero che riesca a uscire dalla zona rossa e a lottare per gli obiettivi che le competono». Hernanes ha poi chiarito di non essere mai stato vicino a un trasferimento in viola: «Io? Non sono mai stato vicino alla Fiorentina».