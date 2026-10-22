Social
Sottil fuori dai piani viola. Il giocatore sui social: "Quando tornerò sarà come la prima volta"
FirenzeViola.it
"When I do this again, it'll feel like the first time", ossia "Quando tornerò a farlo, sarà come la prima volta". È questo il messaggio social pubblicato tramite una storia Instagram dall'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil, a descrizione di alcune immagini che lo ritraggono in azione in campo con la maglia viola. Sottil, sotto contratto fino al 2027 con i viola, ma di fatto fuori rosa, non è mai stato preso in considerazione come parte integrante della prima squadra da Grosso prima e da Vanoli poi.
Il giocatore, tra l'altro, negli ultimi giorni di mercato sembrava essere vicinissimo al Watford, squadra che milita in Championship, ma alla fine l'accordo per il suo passaggio in Inghilterra è sfumato. Questa l'immagine della storia:
Pubblicità
News
La famiglia Commisso ha speso 230 milioni in due mercati senza stare mai a sinistra in classifica. Vanoli, la salvezza si conquista con il calcio offensivo. Mastantuono può colpire una difesa dell'Inter vulnerabiledi Luca Calamai
Le più lette
1 La famiglia Commisso ha speso 230 milioni in due mercati senza stare mai a sinistra in classifica. Vanoli, la salvezza si conquista con il calcio offensivo. Mastantuono può colpire una difesa dell'Inter vulnerabile
3 Nano supera il gigante di Sarajevo: un attaccante del Lincoln batte il record di Dzeko in Conference
Copertina
FirenzeViolaFranco tiratore...forse troppo? Mastantuono e un grido d'aiuto a Vanoli: il talento argentino va valorizzato
Lorenzo Di BenedettoDov'è finito Paratici? Il suo mercato non sta pagando e nessuno ci mette la faccia, lui per primo. La miglior partita della Fiorentina in stagione ha portato zero punti. Il VAR è un problema, ma guai a nascondersi dietro a un dito
Angelo GiorgettiParatici, uomo solo al comando: troppo? L’idea di una nuova figura (c’è un precedente). Dopo il Como sono più ottimista, ma pesa l’assenza di leader. Dubbi sulla fascia a De Gea
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com