Social

Sottil fuori dai piani viola. Il giocatore sui social: "Quando tornerò sarà come la prima volta"

Sottil fuori dai piani viola. Il giocatore sui social: "Quando tornerò sarà come la prima volta"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 14:45News
di Redazione FV

"When I do this again, it'll feel like the first time", ossia "Quando tornerò a farlo, sarà come la prima volta". È questo il messaggio social pubblicato tramite una storia Instagram dall'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil, a descrizione di alcune immagini che lo ritraggono in azione in campo con la maglia viola. Sottil, sotto contratto fino al 2027 con i viola, ma di fatto fuori rosa, non è mai stato preso in considerazione come parte integrante della prima squadra da Grosso prima e da Vanoli poi.

Il giocatore, tra l'altro, negli ultimi giorni di mercato sembrava essere vicinissimo al Watford, squadra che milita in Championship, ma alla fine l'accordo per il suo passaggio in Inghilterra è sfumato. Questa l'immagine della storia: