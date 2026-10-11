Alle 10:45 in campo Fiorentina-Parma Primavera, le formazioni ufficiali
La Fiorentina Primavera cerca 3 punti importanti dopo un inizio di stagione a rilento sotto la nuova guida tecnica targata Aurelio Andreazzoli. Alle 10:45 i ragazzi viola scendono in campo al Viola Park per la sesta giornata del campionato Primavera 1. Queste le scelte ufficiali del tecnico gigliato.
FIORENTINA (3-4-3): Fei, Turnone (C), Beldenti Dennis, Melani, Martini, Beldenti Samuel, Perrotti, Forte, Jallow, Croci. A disp. Magalotti, Boskovic, Egharevba, Angeloni, Mataran, Bianchini, Mazzeo, Campaniello, Pietropaolo, Corduneanu, Tosti. All. Aurelio Andreazzoli.
PARMA: Mazzocchi; Pajsar, Varali, Chimezie, Venturi, Burcar, Diop, Balduzzi, De Martis, Madiq, Avramescu. A disp. Casentini, Marchesi, Tognaccini, Semedo, Opoku, Hartley, Alinovi, Scarlato, Campatelli, Fiorasi, Scaglione. All. Nicola Corrent.
Arbitro: sig. Davide Ammannati (sez. Firenze)
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