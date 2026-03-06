Settore giovanile: ecco tutti gli impegni calcistici previsti nel weekend
Come tutti i venerdì, la Fiorentina tramite il suo sito ufficiale ha reso noti gli orari di tutti gli impegni del suo settore giovanile, sia maschile che femminile, delle gare casalinghe e in trasferta. Ecco l'elenco completo:
Presso lo stadio “Davide Astori” del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgeranno le seguenti partite di campionato nel weekend:
Sabato 7 marzo
UNDER 14: Fiorentina – Virtus Entella, sabato 7 marzo, ore 12.00
UNDER 13: Fiorentina – Virtus Entella, sabato 7 marzo, ore 14.00
UNDER 12: Fiorentina – Porta Romana, sabato 7 marzo, ore 15.45
UNDER 8: Fiorentina – Scandicci, sabato 7 marzo, ore 17.30
UNDER 10: Fiorentina – Real Chianti, sabato 7 marzo, ore 18.30
UNDER 9: Fiorentina – Firenze Ovest, sabato 7 marzo, ore 18.30
Domenica 8 marzo
UNDER 15: Fiorentina – Catanzaro, domenica 8 marzo, ore 10.30
UNDER 16: Fiorentina – Catanzaro, domenica 8 marzo, ore 12.30
UNDER 17: Fiorentina – Lazio, domenica 8 marzo, ore 15.00
Concludono le partite del settore giovanile viola le squadre impegnate in trasferta:
PRIMAVERA: Inter – Fiorentina, domenica 8 marzo, ore 13.00 @ campo “Konami YDC” di Milano
UNDER 10: Sales – Fiorentina, sabato 7 marzo, ore 9.30 @ campo “Don Bosco” di Firenze
UNDER 9: San Michele Cattolica Virtus – Fiorentina, sabato 7 marzo, ore 15.00 @ campo “San Michele Sussidiario” di Firenze
UNDER 12: Audace Galluzzo – Fiorentina, sabato 7 marzo, ore 16.15 @ campo “Biagini” di Località Galluzzo (FI)
UNDER 8: Laurenziana – Fiorentina, domenica 8 marzo, ore 11.30 @ campo “Nannotti F. C9” di Firenze
UNDER 11: Torneo “Giuliano e Marcello”, domenica 8 marzo, ore 15.00-17.00 @ campo “Villaggio Olimpico” di Roma
