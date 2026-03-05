Giovanili viola: ecco tutte le gare del week end dalla Primavera agli U8
Non solo prima squadra della Fiorentna, perché nel week end tutte le squadre del settore giovanile viola saranno impegnate al Viola Park e in trasferta, dalla Primavera ai più piccoli dell'Under8. Ecco l'elenco comunicato dalla Fiorentina:
Presso lo stadio “Davide Astori” del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgeranno le seguenti partite di campionato:
UNDER 14: Fiorentina – Virtus Entella, sabato 7 marzo, ore 12.00
UNDER 13: Fiorentina – Virtus Entella, sabato 7 marzo, ore 14.00
UNDER 12: Fiorentina – Porta Romana, sabato 7 marzo, ore 15.45
UNDER 8: Fiorentina – Scandicci, sabato 7 marzo, ore 17.30
UNDER 10: Fiorentina – Real Chianti, sabato 7 marzo, ore 18.30
UNDER 9: Fiorentina – Firenze Ovest, sabato 7 marzo, ore 18.30
UNDER 15: Fiorentina – Catanzaro, domenica 8 marzo, ore 10.30
UNDER 16: Fiorentina – Catanzaro, domenica 8 marzo, ore 12.30
UNDER 17: Fiorentina – Lazio, domenica 8 marzo, ore 15.00
Ecco invece le partite del settore giovanile viola le squadre impegnate in trasferta:
PRIMAVERA: Inter – Fiorentina, domenica 8 marzo, ore 13.00 campo “Konami YDC” di Milano
UNDER 10: Sales – Fiorentina, sabato 7 marzo, ore 9.30 campo “Don Bosco” di Firenze
UNDER 9: San Michele Cattolica Virtus – Fiorentina, sabato 7 marzo, ore 15.00 campo “San Michele Sussidiario” di Firenze
UNDER 12: Audace Galluzzo – Fiorentina, sabato 7 marzo, ore 16.15 campo “Biagini” di Località Galluzzo (FI)
UNDER 8: Laurenziana – Fiorentina, domenica 8 marzo, ore 11.30 campo “Nannotti F. C9” di Firenze
UNDER 11: Torneo “Giuliano e Marcello”, domenica 8 marzo, ore 15.00-17.00 campo “Villaggio Olimpico” di Roma.
