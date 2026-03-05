Giovanili viola: ecco tutte le gare del week end dalla Primavera agli U8

© foto di Federico De Luca 2025
Non solo prima squadra della Fiorentna, perché nel week end tutte le squadre del settore giovanile viola saranno impegnate al Viola Park e in trasferta, dalla Primavera ai più piccoli dell'Under8. Ecco l'elenco comunicato dalla Fiorentina:

Presso lo stadio “Davide Astori” del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgeranno le seguenti partite di campionato:

UNDER 14: Fiorentina – Virtus Entella, sabato 7 marzo, ore 12.00
UNDER 13: Fiorentina – Virtus Entella, sabato 7 marzo, ore 14.00
UNDER 12: Fiorentina – Porta Romana, sabato 7 marzo, ore 15.45
UNDER 8: Fiorentina – Scandicci, sabato 7 marzo, ore 17.30
UNDER 10: Fiorentina – Real Chianti, sabato 7 marzo, ore 18.30
UNDER 9: Fiorentina – Firenze Ovest, sabato 7 marzo, ore 18.30
UNDER 15: Fiorentina – Catanzaro, domenica 8 marzo, ore 10.30
UNDER 16: Fiorentina – Catanzaro, domenica 8 marzo, ore 12.30
UNDER 17: Fiorentina – Lazio, domenica 8 marzo, ore 15.00

Ecco invece le partite del settore giovanile viola le squadre impegnate in trasferta:
PRIMAVERA: Inter – Fiorentina, domenica 8 marzo, ore 13.00 campo “Konami YDC” di Milano
UNDER 10: Sales – Fiorentina, sabato 7 marzo, ore 9.30 campo “Don Bosco” di Firenze
UNDER 9: San Michele Cattolica Virtus – Fiorentina, sabato 7 marzo, ore 15.00 campo “San Michele Sussidiario” di Firenze
UNDER 12: Audace Galluzzo – Fiorentina, sabato 7 marzo, ore 16.15 campo “Biagini” di Località Galluzzo (FI)
UNDER 8: Laurenziana – Fiorentina, domenica 8 marzo, ore 11.30 campo “Nannotti F. C9” di Firenze
UNDER 11: Torneo “Giuliano e Marcello”, domenica 8 marzo, ore 15.00-17.00 campo “Villaggio Olimpico” di Roma.