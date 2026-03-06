Galloppa lancia la sfida all'Inter: "La Youth League può incidere per loro"

vedi letture

A due giorni dalla sfida in programma domenica a Milano contro l'Inter, l’allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Vincere dà davvero molta energia e porta entusiasmo. La vittoria è sempre qualcosa di speciale e ci ha offerto nuovi spunti di riflessione, perché contro il Bologna abbiamo disputato una gara molto diversa rispetto alle precedenti. Dobbiamo semplicemente imparare da ciò che è successo, e io per primo devo analizzare la partita con lucidità e obiettività. Ci sono ancora molte cose che dobbiamo migliorare. Quando si vince si tende spesso a parlare solo di carattere, ma in realtà avremmo potuto fare decisamente meglio. Detto questo, il gol di Braschi e l’abbraccio di tutta la squadra sono stati un segnale davvero molto importante.

Le aspettative possono diventare l’anticamera del fallimento: più aumentano, più si creano pressioni inutili. Noi, invece, abbiamo sempre pensato soltanto a lavorare su noi stessi e a far crescere il nostro gioco. Fin dall’inizio del campionato siamo rimasti stabilmente nelle prime posizioni, tra primo e secondo posto. In una competizione così equilibrata è la prova che il gruppo è solido e ha grande valore”.

E nello specifico sull'Inter: “Ci aspetta una squadra con tanta qualità. Cercano di costruire il gioco partendo dal possesso palla, un po’ come facciamo noi: loro sono primi in questa statistica, mentre noi siamo secondi. Hanno anche l’impegno della Youth League e questo può incidere sul loro percorso. A livello individuale, però, parliamo di giocatori molto forti e con una chiara identità di gioco”.