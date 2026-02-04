Settore giovanile, ceduto alla Cremonese il classe 2008 Karamoko Kaba

Non solo operazioni per la prima squadra, la Fiorentina nel corso di questa sessione invernale di calciomercato ha lavorato anche tanto per quanto riguarda il proprio settore giovanile. Sono infatti sette le operazioni che la società viola ha effettuate per quanto riguarda il capitolo uscite, con alcuni giovani mandati a giocare per crescere e maturare ed altri invece ceduti a titolo definitivo. Tra questi c'è anche l'attaccante classe 2008 Karamoko Kaba, ceduto alla Cremonese.